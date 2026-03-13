Ghettoblaster – Cuvée Scène Locale et Sandre

Jeudi 12 mars avait lieu en début de soirée au Temps Machine la Cuvée Scène Locale.

Deux concerts ont ambiancé la soirée: la vague folk de Ghillie’s qui chante l’histoire parfois âpre de l’Irlande, puis le rap et la chaleur des textes du crew Beyadi entre ombres et lumières.

Comme chaque année, des prix ont été remis aux artistes du 37 qui ont brillé en 2025:

Meilleur album: « Amal » de Mat El Said, vote du public dans les médiathèques de la métropole

Meilleur artiste: le groupe Sun Gazol, vote du jury

Meilleur clip: Marion Legoff pour le clip de « What’s In My Head » de Oda.

En bonus track, retrouve juste ici une interview réalisée sur place du nouveau projet musical Sandre: