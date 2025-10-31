Ghettoblaster – Atomique Flav
Mercredi 29 octobre Radio Campus Tours recevait Atomique Flav pour parler de son premier Ep Â«Â 1er EPÂ Â» sorti le 20 juin 2025.
AprÃ¨s plusieurs a rÃ©galÃ© le public et les mÃ©lomanes avec Jim Ballon, Flavien a pris le large pour composer, dessiner et produire ce premier EP solo, qu’il fait dÃ©sormais vivre sur scÃ¨ne et avec le public.
La Playlist:
Atomique Flav – C’est des dingos
Atomique Flav – Si l’univers est dead
Atomique Flav – Tu peux lÃ¢cher
Quelques liens:
Le Bandcamp de Atomique Flav
Le site internet de Capsul Collectif
