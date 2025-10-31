Ghettoblaster – Atomique Flav

Mercredi 29 octobre Radio Campus Tours recevait Atomique Flav pour parler de son premier Ep Â«Â 1er EPÂ Â» sorti le 20 juin 2025.

AprÃ¨s plusieurs a rÃ©galÃ© le public et les mÃ©lomanes avec Jim Ballon, Flavien a pris le large pour composer, dessiner et produire ce premier EP solo, qu’il fait dÃ©sormais vivre sur scÃ¨ne et avec le public.

La Playlist:

Atomique Flav – C’est des dingos

Atomique Flav – Si l’univers est dead

Atomique Flav – Tu peux lÃ¢cher

Quelques liens:

Le Bandcamp de Atomique Flav

Le site internet de Capsul Collectif

Retrouve le podcast juste ici: