Fatal Error – Qui veut parrainer une millionnaire #1 ?

» FATAL ERROR » – expérience sonore animée par Charlotte du Collectif Toute Seule. Entendable de minuit à mi-nouïe, de l’un dit à l’une dit. Sonorités entre reportages ou élucubrations sur-irréalistes.

« Qui veut parrainer une millionnaire ? » l’émission qui aide les riches à le rester et plus encore en ces temps de crises. Des épreuves vous aideront à choisir l’élue de votre don à réduction fiscale. La première candidate est Do, qui a besoin de vous pour financer sa voiture de luxe professionnelle.

Avec Sébastien dans le rôle du présentateur de jeu.

Musique : Miss France

https://www.radiocampustours.com/emissions/fatalerror/qui-veut-parrainer-sa-millionnaire?/1ere-candidate/