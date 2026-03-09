Fast Zone du 8 fÃ©vrier 2026

Bienvenue dans la Fast Zone. Lâ€™Ã©mission de tous les possibles. Deux heures dâ€™imprÃ©vus en direct, oÃ¹ il sâ€™agira dâ€™ouvrir son esprit et de se le faire balader, entre des sujets aussi variÃ©s que lâ€™astrologie, le beatmaking, le voyage ou encore les relations entre les humains. Le fil rouge reste la musique : lâ€™Ã©mission est animÃ©e par Lego Fast, DJ qui manie ses platines comme si câ€™Ã©tait un volant de Porsche 911.

Le deal ? Un.e invitÃ©.e par Ã©mission, mais aussi des coups de coeur, du mix et dâ€™autres surprises. Une fois par trimestre, lâ€™Ã©mission se mue en libre antenne oÃ¹ les limites sont encore repoussÃ©es. Bref, accrochez vos ceintures et rejoignez la Fast Zone ! Dimanche, de 22h Ã minuit.