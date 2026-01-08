Fast Zone du 23 novembre 2025

Bienvenue dans la Fast Zone. L’émission de tous les possibles. Deux heures d’imprévus en direct, où il s’agira d’ouvrir son esprit et de se le faire balader, entre des sujets aussi variés que l’astrologie, le beatmaking, le voyage ou encore les relations entre les humains. Le fil rouge reste la musique : l’émission est animée par Lego Fast, DJ qui manie ses platines comme si c’était un volant de Porsche 911.

Le deal ? Un.e invité.e par émission, mais aussi des coups de coeur, du mix et d’autres surprises. Une fois par trimestre, l’émission se mue en libre antenne où les limites sont encore repoussées. Bref, accrochez vos ceintures et rejoignez la Fast Zone ! Dimanche, de 22h à minuit.

