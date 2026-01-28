Etonnant non ? – Leibniz : La vie est-elle un Simple rêve ? (La Réalité de la Matière) avec Arthur et Lenny.

Étonnant non [?] est une émission radiophonique consacrée à la vulgarisation philosophique, produite par l’association Kairos, rattachée à l’Université de Tours.

Pour ce premier épisode, nous proposons une immersion dans la pensée de Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe et savant du XVII? siècle, autour d’une question qui traverse encore notre rapport au monde : quelle est la véritable nature de la matière ?

Animée par Zaïtoune HAMADA, l’émission repose sur un échange entre deux regards complémentaires. Nous recevons Arthur Caillé, doctorant en philosophie (Universités Paris-Nanterre et Rennes) et enseignant à l’Université de Tours, dont les recherches portent précisément sur la notion de matière chez Leibniz, à partir de manuscrits originaux. Face à lui, Lenny Missamou Makela, étudiant en première année de licence, passionné par la philosophie moderne, mobilise les thèses de Descartes pour questionner et mettre à l’épreuve les propositions leibniziennes.

En partant de situations concrètes, nous interrogeons la réalité du monde extérieur. La vie est-elle un rêve ? Comment distinguer la veille du sommeil ? Leibniz s’appuie sur la cohérence et la vivacité de nos sensations, tout en laissant ouverte l’hypothèse d’une matière qui ne serait qu’un « songe bien réglé ». Nous abordons également la question de la divisibilité à l’infini de la matière, défendue par Leibniz contre l’atomisme, ainsi que le concept central de monade, cette unité immatérielle qui constitue, selon lui, le fondement de tout ce qui existe. La matière apparaît alors non comme une illusion, mais comme un phénomène bien fondé, comparable à un arc-en-ciel : elle dépend d’un observateur pour apparaître, tout en reposant sur une réalité objective.

L’émission est aussi l’occasion de partager la recherche en train de se faire. Arthur Caillé y évoque ses travaux sur le manuscrit Specimen Dynamicum (1695) et annonce la publication, en 2026, d’un article dans la Revue internationale de philosophie, consacré à la force dérivative et à la résistance des corps au mouvement.