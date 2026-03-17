Étonnant, non ? – Comment imaginer un enfant philosopher ? / Sur ce dont on ne peut parler…faut-il écrire de la poésie ?

Introduction.

Étonnant non ? est une émission de vulgarisation philosophique produite par l’association Kaïros et l’Université de Tours. L’objectif est de rendre accessibles des pensées complexes en les reliant à des interrogations concrètes.

Ce deuxième épisode, animée par Zaïtoune Hamada, se divise en deux parties distinctes explorant les frontières et les pratiques de la philosophie. La première partie interroge l’accessibilité de la philosophie aux enfants, tandis que la seconde se penche sur les limites du langage et la place de la poésie à travers l’œuvre de Ludwig Wittgenstein.

Première partie : La philosophie avec les enfants.

Lana Aubusson et Audrey Cheron, étudiantes en philosophie, débattent de la pertinence d’introduire cette discipline dès le plus jeune âge. L’objectif n’est pas de transmettre une culture académique verticale, mais d’aider l’enfant à construire son propre jugement et à prendre du recul sur les préjugés (la doxa). Contrairement à l’idée reçue, l’enfant possède des vertus philosophiques naturelles telles que l’étonnement et la curiosité.

Lana s’appuie sur la pyramide de Maslow pour démontrer que le besoin d’accomplissement de soi est le sommet vers lequel tend tout humain. La pratique philosophique répond à ce besoin en offrant un espace de liberté et de questionnement. Lana utilise des supports ludiques et culturels comme le jeu de cartes Dixit pour travailler l’abstraction, ou des extraits de films comme Le Cercle des poètes disparus pour initier des discussions sur l’intersubjectivité et le conformisme.

Deuxième partie : Wittgenstein et les limites du langage.

Marius Dupont analyse le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein pour comprendre le lien entre langage, monde et éthique. Une proposition a du sens si elle est une « image logique » décrivant des faits possibles dans le monde. Selon Wittgenstein, l’essence du langage est purement descriptive. Les faits n’ont pas de valeur intrinsèque de « bien » ou de « mal ». Par conséquent, l’éthique ne se trouve pas dans le monde factuel et ne peut pas être exprimée par le langage descriptif. C’est le sens de la célèbre formule : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire ».

Si l’éthique ne peut être « dite » (expliquée scientifiquement ou factuellement), elle peut être « montrée ». L’expérience de se cogner aux bornes du langage est, en soi, l’expression de l’éthique. La poésie va à contre-courant de l’essence logique du langage. Elle ne décrit pas la réalité factuelle mais exprime une réalité vécue et sentie. Elle permet de montrer ce qui excède le langage ordinaire

L’épisode inclut une pause musicale instrumentale.

Bibliographie :

Première partie :

Corpus GF-Flammarion, L’éducation

Méthode et Philosophie, « La descendance éducative de l’Emile » de Michel Soëtard 2012

Quand l’écran fait obstacle au développement de la communication et du langage d’Adeline Ancenay Fanny Simonin « L’enfant n’apprend pas d’abord à parler, mais il apprend d’abord les usages du langage dans son commerce quotidien avec le monde, en particulier le monde social » Jérôme Bruner

Jean Piaget, La psychologie sur les enfants

Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder, 1991

Travaux de Matthew Lipman et d’Ann Margaret Sharp

Chaînes YouTube : Philo Mobile ; (Nadia) Les Petits Philo



Deuxième partie :