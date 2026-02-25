Émission spéciale – Radio Campus à la ROADEF
Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) et l’Université de Tours organisent la 27ème édition du congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision – ROADEF 2026.
Le congrès de la ROADEF est la plus grande manifestation francophone qui vise à réunir des chercheurs en Optimisation Combinatoire, Recherche Opérationnelle et Génie Industriel. Son objectif est de favoriser les échanges et les collaborations entre chercheurs et industriels, mais aussi de participer à la formation des jeunes chercheurs, qui sont fortement encouragés à présenter leurs travaux.
Des chercheuses et chercheurs en R.O. – Recherche Opérationnelle – qui nous présentent leurs objets d’études. Découvrez les applications multiples des algorithmes !
Interviews réalisées par Bertand, La Table de Multiplication, et Melissa Wyckhuyse, journaliste
Guillaume Joubert – Chercheur postdoctoral à l’Université de Tours
Les plannings soignants au CHRU de Tours
Génération de plannings hospitaliers équitables et flexibles
Le podcast
Fanny Pascual – Chercheuse au LIP6, Sorbonne Université
Décisions partagées, ordonnancement, et Principe de Condorcet
Electoral Redistricting in France: Set of Legal Maps and Electoral Consequences of a Redistricting
Le podcast
Pierre Vendé – Chercheur postdoctoral, IVEY Business School, Canada
Flotte de véhicules électriques et enjeux écologiques
The Electric Vehicle Fleet Composition Problem with temperature considerations
Le podcast
Nadia Brauner – directrice du GDR RO du CNRS, Pr. Université Grenoble Alpes
Instrument de politique scientifique, diplomatie scientifique, et est-ce qu’on en ferait pas un peu trop avec l’I.A. ?
Le podcast
Nicolas Besson Niebles – G-SCOP INP Grenoble
Il y a des situations où l’équité de peut être atteinte. R.O. et philosophie.
Outils d’aide à la décision pour la logistique collaborative en circuits alimentaires de proximité
Le podcast
Guillaume Poujade – Polytech’ Tours, Université de Tours
Modéliser le cyberharcèlement
Le Cyberbully Banning Problem : Quand la Recherche Opérationnelle lutte contre le Cyberharcèlement
Le podcast
Yannick Kergosien – équipe ROOT, LIFAT, Université de Tours
Vive la ROADEF !
Le podcast
Réécoutez Odile Bellanguez
Podcast: Play in new window | Download