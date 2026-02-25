Émission spéciale – Radio Campus à la ROADEF

Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) et l’Université de Tours organisent la 27ème édition du congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision – ROADEF 2026.

Le congrès de la ROADEF est la plus grande manifestation francophone qui vise à réunir des chercheurs en Optimisation Combinatoire, Recherche Opérationnelle et Génie Industriel. Son objectif est de favoriser les échanges et les collaborations entre chercheurs et industriels, mais aussi de participer à la formation des jeunes chercheurs, qui sont fortement encouragés à présenter leurs travaux.

Des chercheuses et chercheurs en R.O. – Recherche Opérationnelle – qui nous présentent leurs objets d’études. Découvrez les applications multiples des algorithmes !



Interviews réalisées par Bertand, La Table de Multiplication, et Melissa Wyckhuyse, journaliste

Guillaume Joubert – Chercheur postdoctoral à l’Université de Tours

Les plannings soignants au CHRU de Tours

Génération de plannings hospitaliers équitables et flexibles

Le podcast

Fanny Pascual – Chercheuse au LIP6, Sorbonne Université

Décisions partagées, ordonnancement, et Principe de Condorcet

Electoral Redistricting in France: Set of Legal Maps and Electoral Consequences of a Redistricting

Le podcast

Pierre Vendé – Chercheur postdoctoral, IVEY Business School, Canada

Flotte de véhicules électriques et enjeux écologiques

The Electric Vehicle Fleet Composition Problem with temperature considerations

Le podcast

Nadia Brauner – directrice du GDR RO du CNRS, Pr. Université Grenoble Alpes

Instrument de politique scientifique, diplomatie scientifique, et est-ce qu’on en ferait pas un peu trop avec l’I.A. ?

Le podcast

Nicolas Besson Niebles – G-SCOP INP Grenoble

Il y a des situations où l’équité de peut être atteinte. R.O. et philosophie.

Outils d’aide à la décision pour la logistique collaborative en circuits alimentaires de proximité

Le podcast

Guillaume Poujade – Polytech’ Tours, Université de Tours

Modéliser le cyberharcèlement

Le Cyberbully Banning Problem : Quand la Recherche Opérationnelle lutte contre le Cyberharcèlement

Le podcast

Yannick Kergosien – équipe ROOT, LIFAT, Université de Tours

Vive la ROADEF !

Le podcast

Réécoutez Odile Bellanguez