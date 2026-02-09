Émission spéciale – JPO extended #3
C’était la Journée Portes Ouvertes de l’Université de Tours le samedi 7 février, et d’autres écoles attendaient aussi leurs futurs étudiants.
Hors Université de Tours
Du côté de l’ITS – Institut du Travail social – Interview de Cécile Delhomme par David
Du côté de TALM – École des Beaux-Arts de Tours par Louise
Bonus – Les photos de Berti Hanna
Université de Tours
Arnaud Lecoutey, Berti Hanna, Service Audiovisuel de l’IUT de Tours ; Yann et Rachid
Émission Welcome spéciale depuis l’IUT de Tours
La joyeuse équipe de l’émission Welcome se délocalise pour votre plus grand bonheur.
Émission Welcome – Crédit – MW – Radio Campus Tours
Du côté de l’IUT GEii – site Grandmont par Bertrand
Du côté de l’IUT de Blois
