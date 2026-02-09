Émission spéciale – JPO 2026 à l’IUT de Tours #2

C’était la Journée Portes ouvertes aujourd’hui à l’université de Tours et nous tenions plateau dans le hall l’IUT de Tours !

Voici les podcasts de l’après-midi : place aux filières Génie Biologique et GEA – Gestion, Administration des Entreprises.





Merci à Delphine Clémenceau-Hindy, au service audiovisuel : Arnaud Lecoutey – Berti HANNA – Ronan Appriou ; et la fabuleuse équipe Radio Campus Tours : Yann, Elio, Lola, Mélissa, Coco, Sébastien, Rachid, Bertrand, Louise, David et Camille

Thierry Brouard, VP numérique et Bertrand Billault, chargé de mission IUT

La matérialité du numérique : extraction minière, obsolescence programmée, Déchet informatique (D3E) , impact IA sur la RAM

Virginie Hervé, Maitresse de conférences en Immunologie – Microbiologie, Inès et Maxime, étudiants en Génie Biologique, BUT BMB – Biologie Médicale et Biotechnologie

Quel bac pour accéder à l’IUT Génie Biologique ? Et après : laboratoire d’analyses médicales, ou recherche. Mot d’ordre : biologie ! Et un niveau correct en maths et en physique aussi. Liens avec le CHRU de Tours, l’EFS – Établissement Français du Sang, pour apprendre à faire des groupages sanguins.

Marie-Pierre Vaslet, Maîtresse de conférences en management et ressources humaines, et Gaston étudiant en GEA

Comment se passe une formation en GEA à l’IUT de Tours ? Projet tut’, SAE : qu’est-ce donc ? Apprendre à travailler en groupe. Quatre parcours possibles : comptable, contrôle de gestion, RH, GEMA (entrepreneuriat, marketing). Le projet stage dating. Mémoire et « dérive ChatGPT » : passage au grand oral !

Gilles Koleda, Enseignant chercheur en économie, et Gaston, étudiant – Club investissement » en GEA

Un « serious game » sur 6 mois où une vingtaine d’étudiants investissent fictivement en bourse. Apprendre comment fonctionne la bourse. Le Club investissement n’a pas toujours été fictif ! Mise de départ : 2000€ fictifs – la crise des subprimes est passée par là ! – à diversifier, à placer judicieusement. Pas le droit de garder des liquidités. Quelle équipe saura mieux « lire » les marchés ? Qui se hissera sur le podium des plus-values ?

Anne-Sophie Ranchin, Flora Deguyenne et Yacine Athie, étudiantes en GEA spé GPRH, Club RH

Un club pour réseauter et se professionnaliser. De l’art d’utiliser Linkedin, surtout si on a pas de « piston ». Quelles missions, quels postes après le diplôme ?

Angélina Richard et Alya Trabelsi, étudiantes en Master 2 à l’EPJT en alternance

En quoi consiste la formation théorique ? Comment se passe l’alternance ? Quelles spécialités possibles à l’EPJT ? Comment se passe le concours d’entrée ? Que va faire l’I.A. à votre métier ? Data-journalisme, qu’est-ce ? Être la journaliste que l’on veut être !

Franck Bordas, président du Conseil d’IUT (et de l’UNPIUT) et Jean-Charles Le Bunetel, directeur de l’IUT de Tours

La réforme du BUT : quel bilan deux ans après ? Qui sont les étudiants de 2026 ? Une génération « post-Covid » ? Quelle place donnée à l’IA à l’IUT de Tours ? Réussir à l’IUT avec un bac techno ?

