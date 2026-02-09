Émission spéciale – JPO 2026 à l’IUT de Tours #1

C’était la Journée Portes ouvertes aujourd’hui à l’université de Tours et nous tenions plateau dans le hall l’IUT de Tours ! Voici les podcasts de la matinée.



Merci à Delphine Clémenceau-Hindy, au service audiovisuel : Arnaud Lecoutey – Berti HANNA – Ronan Appriou ; et la fabuleuse équipe Radio Campus Tours : Yann, Elio, Lola, Mélissa, Coco, Sébastien, Rachid, Bertrand, Louise, David et Camille

Philippe Roingeard, président de l’Université de Tours et Jean-Philippe Agresti, recteur de l’académie Orléans-Tours

A la fin de l’année universitaire 2024/2025, l’Université de Tours recense 32000 étudiants inscrits, dont 8000 boursiers, 633 doctorants, 1348 étudiants en situation de handicap, 3186 étudiants internationaux.

Un président d’université élu, un recteur d’académie nommé par décret du Président de la République en Conseil des Ministres, et qui se trouve aussi être chancelier des Universités : voudriez-vous clarifier pour nos auditeurs les missions qui sont les vôtres, vos champs d’action et prérogatives ? Y a-t-il un rapport de subordination entre vos deux fonctions ?



L’Université de Tours fait régulièrement état de sa sous-dotation financière au regard du nombre d’étudiants accueillis : dans quelle mesure le recteur peut-il faire « ruisseler » cette préoccupation de terrain en haut lieu ?



Le modèle de l’IUT (petites promotions, sélection, accompagnement renforcé) vous semble-t-il être un modèle d’enseignement supérieur à défendre et à développer « quoi qu’il en coute » ?



Écologie et développement durable : comment mettre ces questions dans les enseignements de toutes les filières, mêmes celles qui ne semblent pas directement concernées ? Y a-t-il une directive en la matière donnée par le MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) ou ces préoccupations sont-elles plus ou moins marquées selon les établissements ?

Laetita Bontemps, chargée de mission Vie Étudiante, projets TES, « Salut mon mignon » et Espace Vie étudiante

Agnès de Fressinette, chargée de mission Relations Internationales

Thierry Bordier, enseignant en numérique et sciences informatiques, Département Info-Comm’

Du numérique pour faire circuler l’information.

Jamie Smith, enseignant à l’EPJT et journaliste

L’EPJT : une école, oui, mais reconnue par la profession ! Et surtout publique.

C’est quoi, du « journalisme de qualité » ? Donner son avis, ou non ? S’adapter aux changements technologiques. RIP, le Washington Post. Profils requis : de la diversité, et être solide sur ses appuis, avant de se lancer éventuellement dans le journalisme militant. Dilemme en deuxième année : partir à l’étranger, ou faire une spécialisation ?

BUT Infocom – Communication – Clémence Friteau, Léna Delpech et Coline Lebeau – Projet TSF « Thérapy sans frontières »

Les étudiants d’InfoCom sont missionnés pour accompagner des associations sur leur besoins en communication : visibilité sur les réseaux, recrutement de bénévoles, mettre un coup de glow up sur le site internet, etc. Pour nos invitées, c’est Thérapy sans frontières qui bénéficie de leurs compétences.

Nathalie Levy, Pierre Houal et Aline Rivollet , Challenge ma petite planète et temps fort « TES, à nous de jouer! » jeudi 12/02

Maryse Rizza, référente égalité IUT, Maîtresse de conférences en Sciences de l’info-Com, Actions égalité IUT

