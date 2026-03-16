La MÃ©ridienne â€“ Parlons DonUTT, avec JÃ©rÃ´me Plain #2

Le Doughnut : un modÃ¨le Ã©conomique qui allie justice sociale et enjeux Ã©conomiques

On doit cette autre faÃ§on de penser le rapport au monde et Ã lâ€™Ã©conomie Ã Kate Raworth, Ã©conomiste britannique. L’objectif est de permettre Ã tous de vivre le mieux possible dans une planÃ¨te limitÃ©e, en respectant les 9 limites planÃ©taires. Et Ã§a ressemble Ã Ã§a :

Source : site Oxfam

Plusieurs villes, dont Grenoble, Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles, ont adaptÃ© ce modÃ¨le Ã leurs rÃ©alitÃ©s Ã©conomiques, climatiques, sociales pour Ãªtre des villes plus rÃ©silientes.

L’UniversitÃ© de Technologie de Troyes – l’UTT – a Ã©galement modÃ©lisÃ© son DonUTT.

Â«Â Ã€ terme, lâ€™ambition est claire : faire du DonUTT un vÃ©ritable outil dâ€™aide Ã la dÃ©cision, au service des transitions Ã©cologiques et sociales de lâ€™universitÃ©. En ce sens, lâ€™UTT souhaite partager cette mÃ©thodologie afin de permettre Ã dâ€™autres Ã©tablissements dâ€™enseignement supÃ©rieur de sâ€™en inspirer et dâ€™engager, Ã leur tour, une dÃ©marche structurÃ©e de mesure et de pilotage de leur soutenabilitÃ©Â Â»,Â explique JÃ©rÃ´me Plain, Directeur adjoint de lâ€™UniversitÃ© de Technologie de Troyes.

DeuxiÃ¨me partie

Le DonUTT : dâ€™oÃ¹ vient cette idÃ©e ? RÃ©duction drastique des financements de lâ€™Enseignement SupÃ©rieur : est-ce Â« DonUTT compatible Â» ? Quid de la prÃ©caritÃ© Ã©tudiante, des VSS, si le modÃ¨le Donut vise des opportunitÃ©s et une Ã©gale dignitÃ© pour tous et toutes ? Un DonUTT pas politique mais responsable ?

Journaliste – Melissa Wyckhuyse

PremiÃ¨re partie