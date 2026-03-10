La Méridienne – Du côté des Bibliothèques Universitaires de Tours

Frédéric Duton et Louise Pépin dans le studio de Radio Campus Tours

Pour travailler, chiller, se reposer, se cultiver, se retrouver : bienvenue dans les B.U., les Bibliothèques Universitaires ! Deux invités aujourd’hui dans La Méridienne : Louise Pépin, responsable adjointe de la BU des Deux Lions, chargée de communication et d’action culturelles, et Frédéric Duton, responsable de la BU des Tanneurs.





La BU des Tanneurs vient de fêter sa réouverture, après deux ans de travaux. Nouvelle configuration, nouveaux espaces, nouveaux usages. Et du côté de la BU des Deux Lions ? Elle aussi a été récemment rénovée via le fond CVEC, à l’initiative des bibliothécaires et des étudiants. Les BU, c’est aussi une programmation culturelle ouverte à tous : conférences, expositions, rencontres. Actualités à retrouver sur le compte instagram des BU de l’Université de Tours.





Vous entendrez également un podcast Validé? produit par Estelle : Guillaume de Machaut.





Journaliste – Melissa Wyckhuyse

