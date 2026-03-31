La Méridienne – La Fabrique Deep Tech

La Fabrique Deep Tech se tiendra à Tours (MAME, Cité de la Création et de l’Innovation), le 8 avril 2026, de 10h à 17h. Organisé par Da Vinci Labs, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, la Région Centre-Val de Loire, Tours Métropole Val de Loire, le PUI Loire Valley Innov, MAME Cité de la Création et de l’Innovation, Bpifrance et Dev’up Centre-Val de Loire, cet évènement s’adresse aux chercheurs, aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises, aux start-up et spin-out deep tech ainsi qu’aux investisseurs.



Nadège Grabowski, docteur en Pharmacotechnie et Biopharmacie et directeur de programme à Da Vinci Lab nous en dit-plus sur l’univers start-up, la deep Tech, et le programme de cet événement.

Les projets doivent-ils se penser à échelle européenne ? Quid de la souveraineté ? Fin des financements publics ? Écosystème régional : quel est-il ? Des exemples de licornes locales ?



Journaliste – Melissa Wyckhuyse



A écouter aussi dans cette émission :

Une chronique spéciale Assises du Journalisme par les médiathécaires de la Bibliothèque Municipale de Tours : Heinrich von Kleist

Une chronique « Validé ! » par Estelle : rencontre avec le groupe THEA au Temps Machine

Le podcast

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