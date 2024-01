Cuvée Scène Locale x Ghettoblaster #2

Tu connais la Cuvée Scène Locale?

Mars c’est le mois de la Cuvée Scène Locale, une soirée entrée libre au Temps Machine où tu peux kiffer deux concerts, rencontrer le « café con leche » de la scène locale et découvrir les partenaires qui font vivre cet événement. Radio Campus Tours reçoit les actrices et acteurs de cet événement musical.

Mise en avant des artistes locaux, veille musicale, densité de la scène tourangelle des musiques actuelles et travail entre partenaires culturels: c’est un peu tout ça la Cuvée Scène Locale.

Pour cet épisode #2, nous recevions Nathan (Le Temps Machine) et Mathieu (37degrés Mag), deux partenaires incontournables de la Cuvée Scène Locale et aux oreilles attentives à l’actualité musicale. Bastien de Sortez! était là aussi.

La Playlist de l’émission:

Bash Barrow – Bash Beyrouth

Rosa Cliver – Ocean

Crenoka – Tribute To The Dog I Don’t Have Yet

Retrouve le podcast juste ici: