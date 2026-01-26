Crossover – Tumb’Ayo sort du studio !

Dans cet épisode tu re-découvriras le groupe Tumb’Ayo, actif sur la scène tropicalo-ligérienne depuis longtemps. Ils sont présents avec nous à l’occasion de leur concert le 13 février chez Colette, en face du pont de fil, à Tours. Les musiciens arrivent avec des compositions musicales hybridées entre des sonorités analogiques et électroniques. Remontée historique de leur parcours en tant que groupe de la scène locale avec plusieurs arrêts sur des compositions actuels et leurs influences.

A écouter, suivre et visionner sur Soundcloud | Facebook | Youtube

La Playlist du dimanche 25 janvier 2026