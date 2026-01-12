Radio Campus Tours – 99.5 FM

Crossover – Pose ton fardeau et remets la machine en route

Première émission de l’année, l’hommage à Calbo avec cette génération du rap français qui nous a bercé, les musiques brésiliennes, le jazz, le gospel – funk – psyché, la tornade sud américaine, le reggae nigérian, le tour du monde en 2h30 dès le début de l’année.

La Playlist du dimanche 11 janvier 2026

  • Emilio Santiago – Bananeira
  • Arsenik – Boxe Avec Les Mains
  • Arsenik – Affaires de Famille
  • 2 Bal 2 Neg – Que Faire ?
  • Neg’ Marrons – Que Vont Ils Devenir ?
  • Emilio Santiago – Minha Esquina
  • Chico Science & Naçao Zumbi – O Didadao Do Mundo – Ciudado Com O Bulldog
  • Chico Science & Naçao Zumbi – Baiao Instrumental
  • Pello Torres Y Sus Diablos Des Ritmo – Dame Un Besito Manuela
  • Andres Landero Y Su Conjunto – El Clarin De La Montaña
  • Wasamaye African Rock – Satanas
  • Luis Enrique Y Su Conjunto – Cumbia De Valledupar
  • Les Nkenda – Bu Uzenzilanga
  • Les Nkenda – Bue Tuna Nungina Kueto
  • Les Nkenda – Sala Bisala
  • Cheikh Tidane Fall – Jom Futa
  • L’Intercommunal Free Dance Music – En Souvenir De Kante Facelli
  • L’Intercommunal Free Dance Music – Poses Ton Fardeau Et Remets La Machine En Route
  • Toni Tornado – Não Grile A Minha Cuca
  • Toni Tornado – Eu Tenho Um Som Novo
  • Toni Tornado – Torniente
  • Toni Tornado – Aposta
  • Toni Tornado – Bochechuda
  • Pat Bio – Guide Us Jah
  • Oby Onyioha – Raid Dem Jah
  • Don Bruce – Watiyo Watiyo
  • Tessa – Le Rhum La Pa Bon Meme
  • Damily – Zao Iehireo
  • Ranil Y Su Conjunto Tropical – Llora Venus
  • Ranil Y Su Conjunto Tropical – Andalusia
  • Ranil Y Su Conjunto Tropical – Bahia
  • Ranil Y Su Conjunto Tropical – Gitanita

