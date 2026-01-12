Crossover – Pose ton fardeau et remets la machine en route
Première émission de l’année, l’hommage à Calbo avec cette génération du rap français qui nous a bercé, les musiques brésiliennes, le jazz, le gospel – funk – psyché, la tornade sud américaine, le reggae nigérian, le tour du monde en 2h30 dès le début de l’année.
La Playlist du dimanche 11 janvier 2026
- Emilio Santiago – Bananeira
- Arsenik – Boxe Avec Les Mains
- Arsenik – Affaires de Famille
- 2 Bal 2 Neg – Que Faire ?
- Neg’ Marrons – Que Vont Ils Devenir ?
- Emilio Santiago – Minha Esquina
- Chico Science & Naçao Zumbi – O Didadao Do Mundo – Ciudado Com O Bulldog
- Chico Science & Naçao Zumbi – Baiao Instrumental
- Pello Torres Y Sus Diablos Des Ritmo – Dame Un Besito Manuela
- Andres Landero Y Su Conjunto – El Clarin De La Montaña
- Wasamaye African Rock – Satanas
- Luis Enrique Y Su Conjunto – Cumbia De Valledupar
- Les Nkenda – Bu Uzenzilanga
- Les Nkenda – Bue Tuna Nungina Kueto
- Les Nkenda – Sala Bisala
- Cheikh Tidane Fall – Jom Futa
- L’Intercommunal Free Dance Music – En Souvenir De Kante Facelli
- L’Intercommunal Free Dance Music – Poses Ton Fardeau Et Remets La Machine En Route
- Toni Tornado – Não Grile A Minha Cuca
- Toni Tornado – Eu Tenho Um Som Novo
- Toni Tornado – Torniente
- Toni Tornado – Aposta
- Toni Tornado – Bochechuda
- Pat Bio – Guide Us Jah
- Oby Onyioha – Raid Dem Jah
- Don Bruce – Watiyo Watiyo
- Tessa – Le Rhum La Pa Bon Meme
- Damily – Zao Iehireo
- Ranil Y Su Conjunto Tropical – Llora Venus
- Ranil Y Su Conjunto Tropical – Andalusia
- Ranil Y Su Conjunto Tropical – Bahia
- Ranil Y Su Conjunto Tropical – Gitanita
