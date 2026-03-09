Crossover – Michel Portal et David Zé furent des Faucons et de la Nouriti Pou Lèspri
Michel Portal – Mino Miro
David Zé – Tambi Mua Ngola
David Zé – Katete Ngila
David Zé – Mona Ku Jimbe Manhenu
David Zé – Uma Amiga
Claude Saturne – Panama
Claude Saturne – Rara
Kistor Beating – Fo Ke Nou Fay ft Lemdi
Kistor Beating – Nouriti Pou Lèspri ft Lemdi
Roland Brival – Créole Gipsy
Les Faucons de Richard Boudine – On Madame Ni Trope Te
Emilia Herrera – Mosaico Emilia
Dolcey Gutierrez – No Es Na
Los Bestiales – Veni Veni
Pedro Beltran – El Caballo Chovengo
Steve Hernandez Y Su Orchestra Latina – Fuerte Como Un Roble
Steve Hernandez Y Su Orchestra Latina – Me Gustan Todas
Steve Hernandez Y Su Orchestra Latina – Boogalypso
Steve Hernandez Y Su Orchestra Latina – No Te Vayas
Steve Hernandez Y Su Orchestra Latina – Guaguanco Pa’ Borinquen
Caboclinho – Embolada
Beija Flore Treme Terra – Embolada Das Meninas
Thaide & DJ Hum – Sangue Bom
Sonhador, Peneira – Embolada O Nordestino Em Sao Paulo
Caximbinho & Geraldo Mouzinho – Aguardente O Que Que Faz
Island Time DJ – Disco Smoking
Rhythm Machine – You Got Action You Got Me
Rhythm Machine – Eveybody’s Chippin
Meryl & Theodora – Instructions
Elio Boom – El Gago Remix
Elio Boom – Sigo Reinando
