Crossover – Local mixtape Tropical soundz vol. 1

Le collectif tourangeau Crossover vous propose le 1er épisode d’une session « Electropical Soundz » et sa playlist en exclu mondiale ! Cet épisode vous est proposé dans le cadre de l’émission du réseau des Radios Campus, Campus Club.

  • Dengue Dengue Dengue – Hayani Huni Kuin, Habu Raminibu
  • Mind the Beatz – Pad Thai
  • Bosq ft Pat Kalla – C’est Quoi, C’est Quoi
  • Medewui – Pat Kalla & co – Captain Planet Remix
  • KOG – No Way – Poirier Remix
  • Onipa – Woza
  • Nephews of Phela – Uhuru Mash Up
  • Amadou Balaké – Massa Kamba, Ben Gomori remix
  • Pedro Bertho & Sheitan Brothers remix – Djoro
  • The Busy Twist – Nanko
  • Frankie Francis & Simbad – Carnaval Batido

