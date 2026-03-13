Crossover – Local mixtape Tropical soundz vol. 1
Le collectif tourangeau Crossover vous propose le 1er épisode d’une session « Electropical Soundz » et sa playlist en exclu mondiale ! Cet épisode vous est proposé dans le cadre de l’émission du réseau des Radios Campus, Campus Club.
- Dengue Dengue Dengue – Hayani Huni Kuin, Habu Raminibu
- Mind the Beatz – Pad Thai
- Bosq ft Pat Kalla – C’est Quoi, C’est Quoi
- Medewui – Pat Kalla & co – Captain Planet Remix
- KOG – No Way – Poirier Remix
- Onipa – Woza
- Nephews of Phela – Uhuru Mash Up
- Amadou Balaké – Massa Kamba, Ben Gomori remix
- Pedro Bertho & Sheitan Brothers remix – Djoro
- The Busy Twist – Nanko
- Frankie Francis & Simbad – Carnaval Batido
