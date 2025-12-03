Crossover – LÃ©ve LÃ©ve 2 & l’Internationale du Disque #4

On a reÃ§u Mr. Tom B. Ã l’occasion de la tenue de la bourse aux disques : L’Internationale du Disque #4 le 7 dÃ©cembre 2025 Ã la Guinguette le Soleil. Il nous a aussi partagÃ© quelques sonoritÃ©s de ses sÃ©lections et de sa prochaine compilation en prÃ©paration sur Sao TomÃ© et Principe, LÃ©ve LÃ©ve 2, programmÃ©e pour mars 2026 sur le label Bongo Joe Records.

