Crossover – LÃ©ve LÃ©ve 2 & l’Internationale du Disque #4

On a reÃ§u Mr. Tom B. Ã  l’occasion de la tenue de la bourse aux disques : L’Internationale du Disque #4 le 7 dÃ©cembre 2025 Ã  la Guinguette le Soleil. Il nous a aussi partagÃ© quelques sonoritÃ©s de ses sÃ©lections et de sa prochaine compilation en prÃ©paration sur Sao TomÃ© et Principe, LÃ©ve LÃ©ve 2, programmÃ©e pour mars 2026 sur le label Bongo Joe Records.

La Playlist du dimanche 30 novembre 2025

  • Magnum Band â€“ PikÃ© Devan (ZoukÃ©)
  • Albert Nadeau â€“ I Am Black
  • Albert Nadeau â€“ Papa Travaille
  • Brother Mudada â€“ Tambourine Lady
  • Jean Luc Ponty â€“ Sakka Sakka
  • Lizzy Mercier Descloux â€“ Room Mate
  • Jean Luc Ponty â€“ Rhumâ€™Nâ€™Zouc
  • Lizzy Mercier Descloux â€“ Payola
  • George Darko â€“ Kaakyrie Nua
  • Nemessio vs Garcy Noise â€“ Hey Hey
  • London Afrobeat Collective â€“ Massu
  • Sangazuza â€“ Mario Bi Cedo
  • Captain Planet â€“ Tonyâ€™s House (ft Tony Allen)
  • Art Of Tones â€“ Donâ€™s Experience Afro
  • Luiza Maura â€“ Deixa Girar
  • Fabio Santanna â€“ Sou Black Rio
  • Seu Jorge â€“ Chama O Brasil Pra DanÃ§ar
  • Peki Momes â€“ A Yildiz
  • Mr Van Pratt â€“ Dumi
  • Arundhati Bhaumik â€“ Kaga Bole Mera
  • Fatima â€“ Douz Douz
  • Mohinder Kaur Bhamra â€“ Nainan Da Pyar De Gaya
  • Syphax â€“ A Thamghra Party
  • Jah Bible â€“ Babylon A Fight Down Youth Man
  • Johnny Osbourne â€“ Cool Down Rude Boy

