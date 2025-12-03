Crossover – LÃ©ve LÃ©ve 2 & l’Internationale du Disque #4
On a reÃ§u Mr. Tom B. Ã l’occasion de la tenue de la bourse aux disques : L’Internationale du Disque #4 le 7 dÃ©cembre 2025 Ã la Guinguette le Soleil. Il nous a aussi partagÃ© quelques sonoritÃ©s de ses sÃ©lections et de sa prochaine compilation en prÃ©paration sur Sao TomÃ© et Principe, LÃ©ve LÃ©ve 2, programmÃ©e pour mars 2026 sur le label Bongo Joe Records.
La Playlist du dimanche 30 novembre 2025
- Magnum Band â€“ PikÃ© Devan (ZoukÃ©)
- Albert Nadeau â€“ I Am Black
- Albert Nadeau â€“ Papa Travaille
- Brother Mudada â€“ Tambourine Lady
- Jean Luc Ponty â€“ Sakka Sakka
- Lizzy Mercier Descloux â€“ Room Mate
- Jean Luc Ponty â€“ Rhumâ€™Nâ€™Zouc
- Lizzy Mercier Descloux â€“ Payola
- George Darko â€“ Kaakyrie Nua
- Nemessio vs Garcy Noise â€“ Hey Hey
- London Afrobeat Collective â€“ Massu
- Sangazuza â€“ Mario Bi Cedo
- Captain Planet â€“ Tonyâ€™s House (ft Tony Allen)
- Art Of Tones â€“ Donâ€™s Experience Afro
- Luiza Maura â€“ Deixa Girar
- Fabio Santanna â€“ Sou Black Rio
- Seu Jorge â€“ Chama O Brasil Pra DanÃ§ar
- Peki Momes â€“ A Yildiz
- Mr Van Pratt â€“ Dumi
- Arundhati Bhaumik â€“ Kaga Bole Mera
- Fatima â€“ Douz Douz
- Mohinder Kaur Bhamra â€“ Nainan Da Pyar De Gaya
- Syphax â€“ A Thamghra Party
- Jah Bible â€“ Babylon A Fight Down Youth Man
- Johnny Osbourne â€“ Cool Down Rude Boy
