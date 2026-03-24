Crossover – Le retour du décollage punchy
Lalo Shifrin – Enter The Dragon
Novos Baianos – Cosmos & Damião
Novos Baianos – O Samba Da Minha Terra
Novos Baianos – Brasil Pandeiro
Alex Dorothée – Cadence Cadence
Alex Dorothée – A Present Ce
Mitchum Yacoub – Cumbia No Get Army
Mitchum Yacoub – Zaïre
Turbo Sonidero – Baby, Tu Lo Tienes
Turbo Sonidero – El Duque
Sly Dunbar – Hot You’re Hot
Cornell Campbell – Your Company
Pablo Moses – Revolutionnary Steps
Dillinger – Super Cock
Djavan – Flor De Lis
Djavan – Capim
Djavan – Maça
Djavan – Aquele Um
Joe Cuba Sextet – Tu Lo Sientes
Joe Cuba Sextet – Ohh ! Ah
Joe Cuba Sextet – Madness
Turbo Sonidero – Sonrie, Llora
Turbo Sonidero – Magia
Turbo Sonidero – Hola Extrañx
Hey Bony x Maria – Tiens
Kwenza – Pain Condiment
Henri Debs – Horoscope En Moin
Pedro Boltran Y Su Cumbia Moderna – El Caballo
X – Kwasa Kwasa
