Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Crossover – Georges est pédagogue face à la télévision

Georges Decimus – Chire

Afrodesia – Deep Down In Zanzibar

Afrodesia – Meet In Tunis

Erkin Koray – Yagmur

Gonjasufi – Kobwebz

Les Pédagogues – Panorama

Les Pédagogues – Moté

Les Pédagogues – Papi Mouzo

Les Pédagogues – Fo Nou Sané

Les Pédagogues – Face à Face Télévisé

Erkin Koray – Askimiz Bitecek

Erkin Koray – Gel Bak Ne Soylicem

Muluken Mellesse – Gibel Qezeba

Muluken Mellesse – Bene Mot

Muluken Mellesse – Bayesh Dès Yelègnal

Muluken Mellesse – Kését Eswa Betcha

Trianga & Epiphany – Mokili Compliqué

Trianga & Epiphany – Mariage Musical

Batako – Toi & Moi

Batako – Doubout O Kâ

Yannick Rodony – Boulmada

Africa Show – La Minuta

Africa Show – Ritmo da Ilha

Antonio Dos Santos – Tata Uà Banga Rosa

Artur Adriano – Kalunga

Tambi Rosa – Barros De Landana

Axel – Lévé

Charles Maurinier – Zot Pli Douce –

Axel – Iche Mwen

Yannick Rodony – Jodi La

Chico Montenegro – N’gana Maria

Dimba D’Angola – Merengue Titia

Jean Claude Naimro – Avéou Doudou

