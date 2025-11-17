Radio Campus Tours – 99.5 FM

ActualitÃ©s sociales, culturelles et universitaires locales, dÃ©couvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Crossover – Du shatta dans ton coeur

La Playlist du dimanche 16 novembre 2025

  • Pascal Latour & Frederic Caracas (Deni Shain Banger) â€“ Lague Yo
  • El Michels Affair â€“ Magica (ft RogÃª)
  • El Michels Affair â€“ Say Goodbye (ft Florence Adooni)
  • Lady Wray â€“ Be A Witness
  • Gilles Peterson (Danay & Obsession) â€“ Think Twice
  • LÃ© Will & Deuspi â€“ Kompa Freestyle
  • LÃ© Will & Deuspi â€“ Ti Milo
  • LÃ© Will & Deuspi â€“ Saka Vann
  • Chariot Riders â€“ Do It Nice & Easy
  • Latisha â€“ Iâ€™m Every One
  • Family Choice â€“ Reggae Beats Goes On
  • Big Daddy Kane â€“ Raw
  • Big Daddy Kane â€“ Ainâ€™t No Half-Steppin
  • Juice Crew â€“ Symphony
  • Biguine Extension â€“ Ernest & Firmin
  • Biguine Extension – Siwo
  • Biguine Extension â€“ Anle Monn La
  • Meryl feat. Nâ€™Ken â€“ Shatta Confessions
  • Masahiko Togashi – June
  • Masahiko Togashi â€“ Song Of Soil
  • Masahiko Togashi â€“ Words Of Wind Part 2
  • Jacob Desvarieux â€“ Banzawa
  • Jacob Desvarieux â€“ Mizik A BondiÃ©
  • Naamix, Mikado, Yanishi â€“ Barbe Ã  Papa
  • Hitomi Tohyama â€“ Instant Polaroid

Podcast: Play in new window | Download