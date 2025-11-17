Crossover – Du shatta dans ton coeur
La Playlist du dimanche 16 novembre 2025
- Pascal Latour & Frederic Caracas (Deni Shain Banger) â€“ Lague Yo
- El Michels Affair â€“ Magica (ft RogÃª)
- El Michels Affair â€“ Say Goodbye (ft Florence Adooni)
- Lady Wray â€“ Be A Witness
- Gilles Peterson (Danay & Obsession) â€“ Think Twice
- LÃ© Will & Deuspi â€“ Kompa Freestyle
- LÃ© Will & Deuspi â€“ Ti Milo
- LÃ© Will & Deuspi â€“ Saka Vann
- Chariot Riders â€“ Do It Nice & Easy
- Latisha â€“ Iâ€™m Every One
- Family Choice â€“ Reggae Beats Goes On
- Big Daddy Kane â€“ Raw
- Big Daddy Kane â€“ Ainâ€™t No Half-Steppin
- Juice Crew â€“ Symphony
- Biguine Extension â€“ Ernest & Firmin
- Biguine Extension – Siwo
- Biguine Extension â€“ Anle Monn La
- Meryl feat. Nâ€™Ken â€“ Shatta Confessions
- Masahiko Togashi – June
- Masahiko Togashi â€“ Song Of Soil
- Masahiko Togashi â€“ Words Of Wind Part 2
- Jacob Desvarieux â€“ Banzawa
- Jacob Desvarieux â€“ Mizik A BondiÃ©
- Naamix, Mikado, Yanishi â€“ Barbe Ã Papa
- Hitomi Tohyama â€“ Instant Polaroid
