Crossover – A’Dam to JamaÃ¯ca
La Playlist du dimanche 2 novembre 2025
- Les Volcans du BÃ©nin â€“ Bella
- Nemessio â€“ Hey Hey
- Nemessio â€“ Hey Hey Garcy Noise Rework
- Fruko y sus Tesos â€“ El Vidriero
- Burning Spear â€“ Ethiopian Live it Out
- Burning Spear â€“ Rocking Time
- Burning Spear â€“ African Postman
- Burning Spear â€“ Invasion
- Burning Spear â€“ Cry Blood Africa
- Michi Sarmiento y su Combo â€“ Salsa con Monte
- Wganda Kenya â€“ Shakalaode
- Afrosound â€“ La sampuesana
- The Latin Brothers â€“ No es Negra, es Morena
- La China de la Gasolina – Ricky Ricardo
- Charlie Chimi – Echale Candela
- QAP Band aka Swin Batuka â€“ La Picosa remix
- Fela Kuti et Africa 70â€™s â€“ Eko Ile
- Femi Kuti â€“ Scatta Head
- Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ La Danza del Petrolero
- Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ El Sonambulo
- Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ Que Rica Tanga
- Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ Pachuco Bailarin
- Beckie Bell â€“ Magic Lady
- Beckie Bell â€“ In the right place
- Beckie Bell â€“ Johnnies Home
- Alfredo Linares Y Su Salsa Star – Tiahuanaco (Puerta Del Sol)
- Fruko Y sus Tesos -Tiahuanaco
- Nelson Y Sus Estrellas – Aguardiente Y Pollo
- The Whitefield Brothers – Reverse
Podcast: Play in new window | Download