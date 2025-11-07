Radio Campus Tours – 99.5 FM

Crossover – A’Dam to JamaÃ¯ca

La Playlist du dimanche 2 novembre 2025

  • Les Volcans du BÃ©nin â€“ Bella
  • Nemessio â€“ Hey Hey
  • Nemessio â€“ Hey Hey Garcy Noise Rework
  • Fruko y sus Tesos â€“ El Vidriero
  • Burning Spear â€“ Ethiopian Live it Out
  • Burning Spear â€“ Rocking Time
  • Burning Spear â€“ African Postman
  • Burning Spear â€“ Invasion
  • Burning Spear â€“ Cry Blood Africa
  • Michi Sarmiento y su Combo â€“ Salsa con Monte
  • Wganda Kenya â€“ Shakalaode
  • Afrosound â€“ La sampuesana
  • The Latin Brothers â€“ No es Negra, es Morena
  • La China de la Gasolina – Ricky Ricardo
  • Charlie Chimi – Echale Candela
  • QAP Band aka Swin Batuka â€“ La Picosa remix
  • Fela Kuti et Africa 70â€™s â€“ Eko Ile
  • Femi Kuti â€“ Scatta Head
  • Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ La Danza del Petrolero
  • Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ El Sonambulo
  • Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ Que Rica Tanga
  • Los Wemblerâ€™s de Iquitos â€“ Pachuco Bailarin
  • Beckie Bell â€“ Magic Lady
  • Beckie Bell â€“ In the right place
  • Beckie Bell â€“ Johnnies Home
  • Alfredo Linares Y Su Salsa Star – Tiahuanaco (Puerta Del Sol)
  • Fruko Y sus Tesos -Tiahuanaco
  • Nelson Y Sus Estrellas – Aguardiente Y Pollo
  • The Whitefield Brothers – Reverse

