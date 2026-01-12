Coup de Bulles, l’émission bédé !

Une émission toute de dessins vêtue, proposée par l’équipe passionnée d’A Tours de Bulles.





– Émission du 26 novembre 2025 :

Lectures croisées avec de l’aventure mais de l’engagement avec une BD émotion présentée par Florence dans le cadre de la semaine de Lutte contre les violences faites aux femmes







– Émission du 18 juin 2025 :

Lectures croisées avec des héros, des supers héros et … Jésus.





– Émission du 17 avril 2025 :

Les bénévoles du festival A Tours de Bulles aiment à vous présenter de belles bandes dessinées, coup de cœur ou coup de gueule, il y en a pour tous les goûts.