Comme un poisson dans l’eau on essaie de s’infiltrer

Dernier volet pour rendre hommage à Tai Luc, on démarre bien sûr avec La Souris Déglinguée, ensuite extraits du parcours de Farid, le chef de la meute skinhead des Halles (Amour, Pierpoljak etc…). Petite parenthèse, ce ne sont pas que les journalistes rock qui évoquent Tai Luc, la presse dite « sérieuse » (Politis, le Figaro, Le Point…) le fait aussi. Et même les « Victoires » de la musique…. On continue avec Wunderbach, T-Rex, les Yardbirds, des extraits d’interview de Tai Luc (interview avec Anna de l’émission Rudies Back In Town, à l’occasion du concert LSD/ Pélican Frisé), The Specials. On poursuit avec les Dogs et Parabellum, puis Chris Spedding, les Kinks, et Daniel Guichard. Daddy Yod va fermer la marche avec LSD, et un « medley » Dennis Brown/ Violators (UK)

Retrouve le podcast juste ici: