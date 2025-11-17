Campus Indie Pop Rock â€“ InvitÃ©s : NEW TOY -17 novembre 2025

Campus Indie Pop Rock, une Ã©mission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h Ã 21h. Voici le podcast et la playlist de lâ€™Ã©mission du 17 novembre 2025 oÃ¹ nous recevions Charlotte, N’Kruma et Pierre du groupe NEW TOY.

NEW TOY – Don’t Lie Don’t Smile

NEW TOY – Last Halloween

Chalk – Conditions (Charlotte)

The Game – Start From Scratch (Nkruma)

Coach Party – Do It For Love (Pierre)

Blink-182 – Stay Together For The Kids (Charlotte)

Social Distortion – Machine Gun Blues (Nkruma)

Nine Inch Nails – March Of The Pigs (Pierre)