Campus Indie Pop Rock â€“ InvitÃ©s : NEW TOY -17 novembre 2025
Campus Indie Pop Rock, une Ã©mission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h Ã 21h. Voici le podcast et la playlist de lâ€™Ã©mission du 17 novembre 2025 oÃ¹ nous recevions Charlotte, N’Kruma et Pierre du groupe NEW TOY.
NEW TOY – Don’t Lie Don’t Smile
NEW TOY – Last Halloween
Chalk – Conditions (Charlotte)
The Game – Start From Scratch (Nkruma)
Coach Party – Do It For Love (Pierre)
Blink-182 – Stay Together For The Kids (Charlotte)
Social Distortion – Machine Gun Blues (Nkruma)
Nine Inch Nails – March Of The Pigs (Pierre)
Podcast: Play in new window | Download