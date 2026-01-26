Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Campus Indie Pop Rock – 26 janvier 2026

Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h. Voici le podcast et la playlist de l’émission du 26 janvier 2026 :

Daughter Not Enough

Snail MailDead End

Arlo Parks2SIDED

Courtney Barnett & WaxahatcheeSite Unseen

Zach BryanSay Why

Mina Tindle & Sufjan StevensHeaven Thunder

Tori AmosTaxi Ride

SASSY 009My Candle

Lala Lala Even Montains Erode

Arctic MonkeysOpening Night

Courtney Marie AndrewsKeeper

LØLØ007

The Beaches I Ran (So Far Away)

MitskiWhere’s My Phone ?

The New PornographersVotive

Father John MistyThe Old Law

Indigo De SouzaPrecipice

Podcast: Play in new window | Download