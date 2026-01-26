Campus Indie Pop Rock – 26 janvier 2026
Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h. Voici le podcast et la playlist de l’émission du 26 janvier 2026 :
Daughter – Not Enough
Snail Mail – Dead End
Arlo Parks – 2SIDED
Courtney Barnett & Waxahatchee – Site Unseen
Zach Bryan – Say Why
Mina Tindle & Sufjan Stevens – Heaven Thunder
Tori Amos – Taxi Ride
SASSY 009 – My Candle
Lala Lala – Even Montains Erode
Arctic Monkeys – Opening Night
Courtney Marie Andrews – Keeper
LØLØ – 007
The Beaches – I Ran (So Far Away)
Mitski – Where’s My Phone ?
The New Pornographers – Votive
Father John Misty – The Old Law
Indigo De Souza – Precipice
