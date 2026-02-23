Campus Indie Pop Rock – 23 Février 2026
Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h.
Voici le podcast et la playlist de l’émission du 23 février 2026 :
Lana Del Rey – White Feather Hawk Tail Deer Hunter
Charlotte Cornfield – Hurts Like Hell
Coach Party – Nurse Depression
My First Time – Picture Of Helth
Snail Mail – My Maker
Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis
TOMORA – ComeCloser
IDER – Quiet Violence
Ratboys – Open Up
Peter Gabriel – Put the Bucket Down
Liz Cooper – New Day
Last Train – Disappointed
Rocket – One Million
London Grammar – Fakest Bitch
