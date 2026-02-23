Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Campus Indie Pop Rock – 23 Février 2026

Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 23 février 2026 :

Lana Del ReyWhite Feather Hawk Tail Deer Hunter

Charlotte CornfieldHurts Like Hell

Coach PartyNurse Depression

My First TimePicture Of Helth

Snail Mail My Maker

Bruce SpringsteenStreets of Minneapolis

TOMORA – ComeCloser

IDER Quiet Violence

RatboysOpen Up

Peter GabrielPut the Bucket Down

Liz CooperNew Day

Last Train Disappointed

Rocket – One Million

London Grammar – Fakest Bitch

