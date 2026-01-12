Campus Indie Pop Rock – 12 janvier 2026
Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h. Voici le podcast et la playlist de l’émission du 12 janvier 2026 :
- Peter Gabriel – Been Undone
- Matt Berninger – Blue Monday
- Oklou, FKA twigs – Viscus
- Daisy Jones & The Six – Let Me Down Easy
- Mannequin Pussy – Loud Bark
- The Black Crowes – Profane Prophecy
- Roisin Murphy– Incapable
- Roisin Murphy– Assimilation
- Dry Cleaning – Joy
- Placebo feat. David Bowie – Without You I’m Nothing
- She’s Green – Willow
- Crenoka – Tonight
- Deep Sea Diver – Tiny Threads
- Last Train – Home
Podcast: Play in new window | Download