Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Campus Indie Pop Rock – 12 janvier 2026

Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h. Voici le podcast et la playlist de l’émission du 12 janvier 2026 :

  • Peter Gabriel – Been Undone
  • Matt Berninger – Blue Monday
  • Oklou, FKA twigs – Viscus
  • Daisy Jones & The Six – Let Me Down Easy
  • Mannequin Pussy Loud Bark
  • The Black Crowes – Profane Prophecy
  • Roisin MurphyIncapable
  • Roisin MurphyAssimilation 
  • Dry Cleaning – Joy
  • Placebo feat. David Bowie Without You I’m Nothing 
  • She’s Green – Willow
  • Crenoka – Tonight
  • Deep Sea Diver – Tiny Threads
  • Last Train – Home

Podcast: Play in new window | Download