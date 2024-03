Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 19 février 2024 :

The Dandy Wahrols – Danzig With Myself

Sleater-Kinney – Needlessy Wild

Torres – Artificial Limits

Chelsea Wolfe – Everything Turns Blue

Conchur White – Righteous (Why Did I Feel Like That)

Rowena Rise – Nobody’s Saviour

Beth Gibbons – Floating On A Moment

Squirrel Flower – Ally Light

Palehound – My Evil

Holly Humberstone – Dive

Caroline Polacheck, Weyes Blood – Butterfly Net

Madison Cunningham – Hospital

The Smile – Bending Hectic