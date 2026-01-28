Étonnant, non ? – Avicenne : Le possible a-t-il une réalité ? avec Mathieu et Enzo.

Étonnant non ? est une émission de vulgarisation philosophique produite par l’association Kairos et l’Université de Tours. L’objectif est de rendre accessibles des pensées complexes en les reliant à des interrogations concrètes.

Pour ce deuxième épisode, nous explorons la philosophie d’Avicenne (Ibn Sina), penseur persan du XIe siècle. Bien que célèbre pour ses travaux en médecine, il a aussi développé une réflexion profonde sur l’existence : le « possible » a-t-il une réalité propre ?

Animée par Zaïtoune Hamada, l’émission accueille deux intervenants aux parcours complémentaires. Mathieu Richard, étudiant en fin de Master et intéressé par la philosophie arabo-musulmane, nous guide dans les concepts techniques d’Avicenne comme les « universaux » ou la création du monde. Face à lui, Enzo, passionné de philosophie politique et d’économie, apporte un regard social et concret pour aider à mieux comprendre ces idées abstraites.

Ensemble, ils discutent de questions qui nous touchent tous. Comment définir ce qui est réel ? Une chose que l’on imagine, comme un oiseau à trois ailes, existe-t-il déjà d’une certaine manière ? À travers l’exemple d’une main qui tourne une clé dans une serrure, l’émission explique comment Avicenne pense le lien entre la cause et l’effet. C’est une invitation à s’étonner de ce qui nous semble habituel dans notre langage et notre vision du monde.