Au-delà du regard : l’influence du sonore sur nos pensée, avec François et Gaspard.

Etonnant non ? est une émission de vulgarisation philosophique produite par l’association Kaïros et Radio Campus Tours. L’objectif de cette émission est de parler de la recherche en philosophie, du travail de doctorat et des parcours qui mènent à cette discipline, tout en rendant ces réflexions accessibles.

Pour cet épisode, l’émission s’immerge dans la philosophie du sonore et des médias. Alors que notre modernité est souvent perçue comme dominée par le visuel et l’imprimé, cet entretien interroge la place de l’oralité : comment le son et la radio influencent-ils la formation de nos pensées ?

Animée par Audrey Cheron, l’émission accueille deux invités aux regards croisés. Gaspard, étudiant en première année au parcours atypique, passé par l’informatique et la cuisine avant de rejoindre l’Université de Tours, apporte sa curiosité et son questionnement de terrain. Face à lui, François Guignard, doctorant et chargé de cours, partage ses recherches sur les « espaces sonores de médiation culturelle ».

Ensemble, ils discutent de l’évolution de nos habitudes d’écoute. Ils explorent la différence entre la radio, média de « flux » et d’instantanéité, et le podcast, média de « stock » qui permet la réécoute et change notre rapport à la temporalité. L’émission s’appuie sur des références comme Walter Benjamin pour analyser l’esthétique de la voix, et l’importance de l’interprétation sonore dans la transmission d’un savoir.

À travers des exemples concrets, comme le bruit artificiel des voitures électriques créé pour la sécurité ou le fonctionnement du marché du livre, ils révèlent comment le sonore s’immisce dans les interstices de notre quotidien. C’est une invitation à éduquer notre oreille et à s’étonner de la richesse des sons qui nous entourent, au-delà de ce qui est simplement dit.

L’épisode est disponible en réécoute sur la chaîne YouTube « Kairos Philo ».