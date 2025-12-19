Atelier radio – Lutter contre les discriminations – Collège Michelet

« Lutter contre les discriminations » est une série de podcasts proposés par les élèves de 5èmeA du collège Jules Michelet, avec l’aide de Mme Coudreau professeure documentaliste et Mme Robin professeure d’Histoire-Géo.

La lutte contre les discriminations est un engagement fort dans les établissements scolaires, c’est aussi abordé en EMC (enseignement moral et civique). Les 5èmeA travaillent sur ce sujet.

Pour partager ce qu’ils ont appris sur les discriminations et comment lutter contre, ils vous proposent d’écouter leurs chroniques.

« C’est quoi une discrimination »?

Les élèves se sont d’abord demandés : c’est quoi une discrimination, et que dit la loi en France?

On écoute dans l’ordre:

Clément, Lyam, Mohamed et Iyas

Halima, Laïla, Raluca et Selma

Izée, Wisdom, Dounia et Lya

Jules, Joseph et Ilyas

Austin, Précis, Fatima-Zahra et Nadir

« Quels sont les différents types de discriminations? »

Pour ce deuxième épisode, les élèves de 5èmeA t’expliquent qu’il existe plusieurs types de discriminations.

On écoute dans l’ordre:

Austin, Précis, Fatima-Zahra et Nadir

Jules, Joseph et Ilyas

Halima, Selma, Laïla et Raluca

« Sur les réseaux sociaux: stop aux discriminations! »

Dans cette chronique, Wisdom, Dounia, Izée et Lya témoignent de leurs usages des réseaux sociaux et de comment elles font face aux situations de discriminations qu’elles ont vues.