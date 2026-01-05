Atelier Radio – CROUS Grandmont

Le mercredi 03 décembre Radio Campus Tours s’est transporté dans la résidence universitaire Grandmont pour proposer aux étudiants un temps d’échange sur les médias.

Autour d’activités ludiques et de discussions sur le paysage médiatique, comment est fabriqué l’information et comment on peut facilement fact-checker depuis son smartphone, les étudiants ont pu aussi s’essayer à la radio.

Un grand merci au CROUS Culture Tours pour l’accueil, et bravo aux étudiants.

Retrouve le podcast juste ici: