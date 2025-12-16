Radio Campus Tours – 99.5 FM

Atelier radio – Collège Montaigne – Podcasts Première Guerre Mondiale

Les élèves de 3èmeA et 3èmeC du collège Montaigne de Tours-Nord te proposent une série de contenus radio sur la Première Guerre Mondiale.

Aidés de Mme Didier documentaliste, Mme Serreau professeure d’Histoire-Géo et de Mme Michel professeure de français, les élèves ont eu toute la liberté de concevoir un contenu audio qui fasse revivre un événement de la période 1914 – 1918. Une seule consigne: le respect des faits historiques.

Le podcast des 3A

Au programme:

  1. Louna, Willya, Robin et Nicolasl’attentat de Sarajevo
  2. Océane, Juliette, Azélieles conditions de vie des soldats
  3. Paolo, Ylies, Eliot, Timéoles conditions de vie des femmes
  4. Clément, Pierre, Erwann, Eliottla Révolution russe
  5. Dalany, Amir et Gatienles mutins de 1917
  6. Loelia, Alice, Lucie, Manonle retour du front
  7. Yassine, Tiago, Raphael et Maxencele Traité de Versailles

Le podcast des 3C

Au programme:

  1. Emma, Léna, Maëllel’attentat de Sarajevo
  2. Pierre, Nahil et Miloles conditions de vie des soldats
  3. Médine, Lola, Erin et Calvinles conditions de vie des femmes
  4. Lilia, Louise, Shana et Zoéla Révolution russe
  5. Jade, Lucilele retour du front
  6. Haroun, Clément, Leynales conséquences de la guerre
  7. Chloé, Camille, Nassim, Paulle Traité de Versailles

