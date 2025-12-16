Atelier radio – Collège Montaigne – Podcasts Première Guerre Mondiale

Les élèves de 3èmeA et 3èmeC du collège Montaigne de Tours-Nord te proposent une série de contenus radio sur la Première Guerre Mondiale.

Aidés de Mme Didier documentaliste, Mme Serreau professeure d’Histoire-Géo et de Mme Michel professeure de français, les élèves ont eu toute la liberté de concevoir un contenu audio qui fasse revivre un événement de la période 1914 – 1918. Une seule consigne: le respect des faits historiques.

Le podcast des 3A

Au programme:

Louna, Willya, Robin et Nicolas – l’attentat de Sarajevo Océane, Juliette, Azélie – les conditions de vie des soldats Paolo, Ylies, Eliot, Timéo – les conditions de vie des femmes Clément, Pierre, Erwann, Eliott – la Révolution russe Dalany, Amir et Gatien – les mutins de 1917 Loelia, Alice, Lucie, Manon – le retour du front Yassine, Tiago, Raphael et Maxence – le Traité de Versailles

Le podcast des 3C

Au programme: