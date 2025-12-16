Atelier radio – Collège Montaigne – Podcasts Première Guerre Mondiale
Les élèves de 3èmeA et 3èmeC du collège Montaigne de Tours-Nord te proposent une série de contenus radio sur la Première Guerre Mondiale.
Aidés de Mme Didier documentaliste, Mme Serreau professeure d’Histoire-Géo et de Mme Michel professeure de français, les élèves ont eu toute la liberté de concevoir un contenu audio qui fasse revivre un événement de la période 1914 – 1918. Une seule consigne: le respect des faits historiques.
Le podcast des 3A
Au programme:
- Louna, Willya, Robin et Nicolas – l’attentat de Sarajevo
- Océane, Juliette, Azélie – les conditions de vie des soldats
- Paolo, Ylies, Eliot, Timéo – les conditions de vie des femmes
- Clément, Pierre, Erwann, Eliott – la Révolution russe
- Dalany, Amir et Gatien – les mutins de 1917
- Loelia, Alice, Lucie, Manon – le retour du front
- Yassine, Tiago, Raphael et Maxence – le Traité de Versailles
Le podcast des 3C
Au programme:
- Emma, Léna, Maëlle – l’attentat de Sarajevo
- Pierre, Nahil et Milo – les conditions de vie des soldats
- Médine, Lola, Erin et Calvin – les conditions de vie des femmes
- Lilia, Louise, Shana et Zoé – la Révolution russe
- Jade, Lucile – le retour du front
- Haroun, Clément, Leyna – les conséquences de la guerre
- Chloé, Camille, Nassim, Paul – le Traité de Versailles
