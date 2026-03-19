AJAMAAT SOUND SYSTEM – 41

FOCUS WFL RIDDIM

Si vous êtes un adepte assidu du dancehall, vous êtes conscient qu’il arrive parfois qu’un riddim émerge et que tous souhaitent y ajouter leur voix. L’un de ces instants nous a été offert à la fin de 2025. Créé par DJ Mac et Crash Dummy, il a vu le jour le 25 novembre et s’est rapidement imposé dans l’univers musical. En l’espace de quelques semaines, on pouvait l’entendre partout. On l’a entendue à la radio, pendant les célébrations, dans des extraits sur les médias sociaux, et elle emplit les pistes de danse de Kingston à Londres et New York. Quand l’hiver est arrivé, WYFL avait déjà affirmé son rôle en tant que musique de fond saisonnière.

PLAYLIST

01 – My Mix – Brazil to Afro by Lino Selektah

02 – My Mix – Kel P extended by Lino Selektah

03 –Zilla – Tongo

04 – My Mix – Baby Keem X 4L JAVI by Lino selektah

05 – WYFL RIDDIM MIX 2026

06 – MIX WYFL RIDDIM (WEST INDIES)

