AJAMAAT SOUND SYSTEM – 39
Cette Ã©mission est un voyage Ã travers plusieurs gÃ©nÃ©rations et styles d’instrumentaux hip-hop amÃ©ricains, avec une influence marquÃ©e du rap gangster classique et des nouvelles tendances Ã©mergentes : Boom Bap Classique (Hip-Hop Traditionnel) , Southern Trap (Rap Sudiste), Sample Drill, New York Drill, Jersey Club Drill.
Le style dominant actuellement est cette influence Sample Drill, Jersey Club, Brazilian Funk et Afro-caribÃ©enne se retrouvant dans toutes les boÃ®tes de nuit branchÃ©es et Sound Systems du monde entier.
PLAYLIST
1 – Big K.R.I.T. – Wake Up (Instrumental)
2 – Curren$y – Break Em Off
3 – A Boogie Wit Da Hoodie X T-Minus X Smash D
4 – Bounce – Angell Mutoni ft Kivumbi King
5 – Wu Tang Clan – Wild flower
6 – Wu Tang Clan – 260
7 – Wu Tang Clan – All That I Got Is You
9 – Mos Def ft Slick Rick – Auditorium Instrumental
10 – Paparazzi (Instrumental)
11 – Cash Cobain X Wolface Joeyy X Brazilian Funk
12 – BRAZILIAN x BAILE FUNK TYPE BEAT – THICK
13 – MC Menor JP – Menina de Vermelho
14 – Selektah Lino – Mc Menor JP-Minina de Vermehlo X Type beat brazilian
15 – Dj P2N feat Dj Bombe H – Kuluta official
16 – Dj P2N feat Dj H Baraka – Kiapakatshi
17 – ETATS UNIS AHOUCHARABIA _ KANGA DUBAI
18 – Dj VISA ft Dj Anelka – moupÃ©pÃ© kÃ© na kota suka na primus
