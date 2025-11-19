Radio Campus Tours – 99.5 FM

ActualitÃ©s sociales, culturelles et universitaires locales, dÃ©couvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

AJAMAAT SOUND SYSTEM – 39

Cette Ã©mission est un voyage Ã  travers plusieurs gÃ©nÃ©rations et styles d’instrumentaux hip-hop amÃ©ricains, avec une influence marquÃ©e du rap gangster classique et des nouvelles tendances Ã©mergentes : Boom Bap Classique (Hip-Hop Traditionnel) , Southern Trap (Rap Sudiste), Sample Drill, New York Drill, Jersey Club Drill.

Le style dominant actuellement est cette influence Sample Drill, Jersey Club, Brazilian Funk et Afro-caribÃ©enne se retrouvant dans toutes les boÃ®tes de nuit branchÃ©es et Sound Systems du monde entier.

PLAYLIST
1Big K.R.I.T. Wake Up (Instrumental)
2Curren$y Break Em Off
3A Boogie Wit Da Hoodie X T-Minus X Smash D
4BounceAngell Mutoni ft Kivumbi King
5Wu Tang Clan – Wild flower
6Wu Tang Clan – 260
7Wu Tang ClanAll That I Got Is You
9Mos Def ft Slick Rick Auditorium Instrumental
10 – Paparazzi (Instrumental)
11Cash Cobain X Wolface Joeyy X Brazilian Funk
12BRAZILIAN x BAILE FUNK TYPE BEATTHICK
13MC Menor JPMenina de Vermelho
14Selektah Lino – Mc Menor JP-Minina de Vermehlo X Type beat brazilian
15Dj P2N feat Dj Bombe H Kuluta official
16 Dj P2N feat Dj H Baraka Kiapakatshi
17 – ETATS UNIS AHOUCHARABIA _ KANGA DUBAI
18Dj VISA ft Dj Anelka – moupÃ©pÃ© kÃ© na kota suka na primus

Podcast: Play in new window | Download