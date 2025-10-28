ABCDVeg-Emission du 27 octobre 2025 : Marcel Barelli

Au programme de ce 48Ã¨me numÃ©ro :

Un entretien avec Marcel Barelli, rÃ©alisateur de films d’animation, auteur et illustrateur suisse qui met trÃ¨s souvent les animaux au cÅ“ur de son travail (marcelbarelli.com). Il est notamment l’auteur des livres illustrÃ©s Â«Â Bestiaire dÃ©senchantÃ©Â Â» et Â«Â Bestiaire de la 6e extinctionÂ Â» aux Ã©ditions 41 et le rÃ©alisateur du film d’animation Â«Â Mary AnningÂ Â» sorti rÃ©cemment sur le grand Ã©cran.

Suite Ã lâ€™annonce rÃ©cente de la sÃ©lection du Prix Maya 2026, vous pourrez aussi dÃ©couvrir les chroniques de Caroline Brasseau (Le temps dâ€™une chronique) consacrÃ©es Ã deux livres sÃ©lectionnÃ©s :

Dans la catÃ©gorie roman/rÃ©cit : Â«Â Louve en juilletÂ Â» de Gabrielle Filteau-Chiba (Ã©ditions DÃ©paysage)

Dans la catÃ©gorie ouvrage jeunesse : Â«Â Le monde sauvage : Le renard rouxÂ Â» de Sylvain Bauduret (Ã©ditions de la GouttiÃ¨re)