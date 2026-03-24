ABCDVeg-Emission du 23 mars 2026 : Prix Maya 2026 / Le Temps D’une Chronique

Au programme de ce 50ème numéro :

Une émission consacrée intégralement à la sélection du Prix Maya 2026 à l’approche de la délibération qui se déroulera le samedi 28 mars à Paris.

Vous pourrez découvrir quelques ouvrages de cette sélection 2026 en écoutant les belles chroniques écrites par Caroline Brasseau pour son site « Le Temps D’une Chronique » et pour le site « Paroles d’animaux ».

Belle écoute !!!