ABCDVeg-Emission du 23 mars 2026 : Prix Maya 2026 / Le Temps D’une Chronique
Au programme de ce 50ème numéro :
Une émission consacrée intégralement à la sélection du Prix Maya 2026 à l’approche de la délibération qui se déroulera le samedi 28 mars à Paris.
Vous pourrez découvrir quelques ouvrages de cette sélection 2026 en écoutant les belles chroniques écrites par Caroline Brasseau pour son site « Le Temps D’une Chronique » et pour le site « Paroles d’animaux ».
Belle écoute !!!
Podcast: Play in new window | Download