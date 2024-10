A + En Lan – Stades et sportifs dans l’esport

A + En Lan est de retour pour une nouvelle saison… Cette année, vous retrouverez votre émission d’esport en direct une semaine sur 2, sur Calidis mais aussi sur Radio Campus Tours !



Et en ce mercredi 2 octobre, Julien est accompagné de Philippe (Radio Campus Tours) et d’Alex (Calidis) !



Au programme de cette émission :

– Le tour de l’actualité CS

– Les sportifs investis dans l’esport

– L’esport et les stades : La Kcorp en fer de lance

– Le Quiz !



Bonne écoute !