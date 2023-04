Sortez ! – La Compagnie du Coin et leur « Grand Jumelage » + Histoire d’1 Minute n°12

Pour cette émission du lundi 17 avril 2023, nous avons reçu Cyril Solnais dit « Christian » accompagné de Aline Bissey dit « Nadège ». Tous deux respectivement tromboniste et joueuse de pichotte et de picolo, ielles sont membres de la Compagnie du Coin.

Fondée par Nolwenn Jézéquel et Sébastien Rouiller, la Compagnie du Coin sort de terre à Tours en 1998.

C’est un collectif de musicien.nes / comédien.nes / improvisateur.rices, qui créent des spectacles dans l’espace public et qui ont en partage un sens de la curiosité, un goût pour le mélange des genres et des disciplines artistiques, une recherche qui les mène à s’envisager musicien.nes / acteur.rices / instrumentistes / danseur.seuses, passionné.es d’improvisation, artisan.es obstiné.es de rigueur musicale et bon.nes vivant.es.

Défendant les spectacles à grand format (de 6 à 20 artistes), la Compagnie du Coin a pour lignes artistiques :

– la ré-appropriation des espaces

– le détournement des codes de bienséances et des protocoles

– le goût pour la manipulation des mots, des textes, du sens et des non-sens

– une transversalité inhérente à la diversité des forces en présence dans le collectif

– la composition d’un répertoire musical original.

En plus de parler du collectif, Cyril et Aline sont venus dans notre studio pour parler du Grand Jumelage : un projet de territoire qui unie la Cie du Coin avec une commune d’Indre-et-Loire.

La commune met à disposition ses salles, ses rues, ses événements à la compagnie qui, durant un an et demi vient réaliser des résidences, des sorties de résidences, animer les événements du village, proposer des spectacles, des réunions avec les habitant.es, un événement festif final co-construit avec les habitant.es et les artistes.

Cet évènement, appelé aussi le Grand Final du Grand Jumelage, aura donc lieu à RocheCorbon le 13 et 14 mai 2023. Au programme de ces deux jours de fête : concerts, spectacles, promenades musicales, bal masqué, repas partagés, etc …

Cyril adore enregistrer et travailler les sons, les ambiances. Il a donc mis en place un podcast appelé «RockBodyGood Radio» qui retranscrit chaque rencontre et moment partagés avec les Rochecorbonnais.es.

