Sortez ! – Maison de l’Europe : troc de vêtements & corps européen de solidarité + Histoire d’1 Minute n°10

Pour cette émission du lundi 20 mars 2023, nous avons reçu la Maison de l’Europe représentée par Sofia Koudouni, volontaire européenne en corps européen de solidarité, et Clara Lambert, volontaire en service civique).

Créée le 13 août 1987, la Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire est une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte au grand public qui propose des services et des activités à caractère européen.

La Maison de l’Europe de Tours est une structure associative indépendante. Elle compte des adhérents intéressés par l’Europe, parmi eux des particuliers, des communes, des établissements scolaires ainsi que des associations et des entreprises.

Clara et Sofia sont notamment venus dans le studio de Radio Campus Tours pour parler du corps européen de solidarité.

Le Corps européen de solidarité est un programme de l’Union européenne qui offre la possibilité aux jeunes de s’engager sur une activité de solidarité en France et en Europe. Que vous soyez un jeune ou un organisme.

Le Corps européen de solidarité permet aux jeunes de s’engager et aux organismes de mettre en place des initiatives en Europe sur des activités variées, dans les domaines humanitaires, de la santé, de l’environnement, de l’intergénérationnel…

Sofia et Clara sont aussi venus faire la promotion du nouvel évènement de la Maison de l’Europe : l’organisation d’un Swap ou “troc” de vêtements entièrement gratuit organisé par les volontaires européens de Tours le 1er avril prochain !

Le swap est un échange de vêtements entièrement gratuit qui promeut la seconde main. Chacun apporte les vêtements dont il/elle souhaite troquer et ramène autant d’articles qu’il/elle en a apporté.

Cet événement favorise la sensibilisation autour de l’environnement, la réutilisation des vêtements afin de réduire les déchets que nous créons. C’est aussi un moyen de lutter contre les répercussions négatives de la fast fashion.

Au cours de la journée, différentes activités seront proposées en parallèle.

Atelier d’auto réparation de vélo, animations sur l’environnement, stand de la Maison de l’Europe afin de discuter des actions de l’UE sur les questions environnementales… et d’autres activités à venir !

Ce sont les volontaires européens de Tours qui organisent cet évènement, soutenus par la maison de l’Europe. Ils sont accueillis dans différentes structures: Unis-Cité, l’association socioculturelle Courteline, le BIJ (Bureau Information Jeunesse 37) et la Maison de l’Europe.

Pour cloturer l’émission, Morgan nous a partagé la 10e édition de sa chronique Histoire d’1 Minute. Cette fois le sujet portait sur la figure de Julie Victoire Daubié, qui a joué un rôle important dans le bac pour les femmes.

Playlist de l’émission :

– Oli Howe – Skate

– Thomas Azier – Invisible, Take 1

– Ric Wilson, Chromeo, A-Trak – Pay It No Mind

