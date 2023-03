Jazz Story | 7 mars 2023

Playlist :

A New Day de Udi Shlomo sur l’album You & Me

Two to Go de Tim Garland, Jason Rebello sur l’album Life to life

Runner Up de Okonski sur l’album Magnolia

The Virtual Strut de Bobby Muncy sur l’album Bad Reception

Seeing Spring ft. Norman Willmore de G.S.P sur l’album Under 100

Squirrel Eyes de Tõnis Koppel sur l’EP Magpies

Hyding Out de The Christian Overton Quintet sur l’album The Test

Children’s Song No. 6 de Tim Garland, Jason Rebello sur l’album Life to Life

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme

