La Méridienne – La Semaine du Cerveau – 13 au 19 mars 2023

La 25e édition de la Semaine du Cerveau se tiendra du 13 au 19 mars 2023. Evènement national, orchestré par la Société des Neurosciences, et dont la déclinaison tourangelle nous est ici présentée par Yves Tillet, directeur de recherches à INRAE, UMR Physiologie de la Reproduction et des Comportements, et Ida Tesla, dramaturge et metteuse en scène de la Compagnie Pih-Poh.

Au programme : conférences tout public sur la SLA, l’hypnose médicale ; représentation salle Thélème de Dys sur dix, par la Cie Pih-poh, rencontre à la Boite à Livres…



Liens

Programme de la semaine du cerveau 2023 à Tours

Affiche Semaine du Cerveau 2023

Programme national de la Semaine du Cerveau

La société des neurosciences

Les travaux du Dr Manon Boivin

Emissions La Méridienne