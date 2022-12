La Méridienne – Les visites insolites du CNRS – La salle blanche

Un voyage au coeur de la micro-électronique, ça vous tente ? Vous savez, tous ces petits modules noirs, qui contiennent de minuscules puces, accrochés sur une carte verte, et qui font fonctionner votre ordinateur ou votre téléphone portable. Et beaucoup d’autres choses autour de vous, comme le materiel médical.



Comment sont-ils fabriqués, d’ailleurs ? Comment travaillent les équipes de recherche du GREMAN sur ces micro-puces ? Avec quels outils ? Avec quelles contraintes ?

Le GREMAN est un laboratoire de recherche spécialisé dans les matériaux, composants et systèmes pour la conversion et la gestion de l’énergie électrique avec un objectif principal d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Grâce à Quê Lan Tran Ngoc, nous rencontrons plusieurs chercheurs du laboratoire GREMAN ; ils nous emmènent visiter une salle blanche, et nous expliquent les enjeux de leurs travaux de recherche. Fermez les yeux, et laissez-vous emmener dans cet univers sonore, à la découverte de la plateforme technologique qu’est le CERTEM, Centre d’études et de Recherches Technologiques en MicroElectronique, et de ses chercheurs.



« La salle blanche est un espace aseptisé à l’atmosphère contrôlée, n’y entre pas qui veut. Pour y pénétrer vous serez amenés à revêtir, des pieds à la tête, la combinaison spécifique des chercheurs. » Visites insolites du CNRS



Merci à Quê Lan Tran Ngoc, chargée d’animation scientifique – Damien Valente, Flavien Barcella, Laurent Colin, chercheurs du GREMAN, pour leur accueil et cette visite passionnante.

Illustration musicale : Diät – Hildegarde von Bingedrinking

