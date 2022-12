Sortez ! – Actualités du Service de la Vie Etudiante + Vendredi Confetti

Nous avons reçu dans cette émission du 18 novembre 2022 de « Sortez! » Merlin Marseault, coordinateur des actions d’accueil et d’aide à l’intégration universitaire au sein du Service de la Vie Etudiante. Il était également accompagné de Rachelle Bouchard et Noé Metot, étudiant.es à l’Université de Tours et Ambassadeur.rices de la Vie Étudiante mais aussi animateur.rices des stands d’informations et d’accueil présents tous les jours et sur tous les campus.

Nous étions tous réunis pour parler du SVE et de ses actualités comme par exemple avec le déroulement de la première phase du Budget Participatif Etudiant qui se tiendra jusqu’au 16 décembre 2022.

Page internet du Budget Participatif Etudiant : https://bpe.univ-tours.fr/

Playlist de l’émission :

– Yzla – Sarbacane

Vendredi Confetti : Makoto San – Kodama Paul Prier – Hard To Be Myself When I’m With U Nes – KILLCAM Mouvman Alé – Sokouyé Marmay Conic Rose – HoneyLake Piri & tommy – on & on



