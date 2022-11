Sortez ! – Association EQTAS.E

Pour l’émission du 16/11/2022, nous avons eut le plaisir de recevoir Loan et Léa pour parler de leur association fraichement créée EQTAS.E (Éducation par et pour les Queer et les Troublé-es à propos des Addictions et des Sexualités de manière Éphémère), dont la soirée d’inauguration se tiendra ce samedi 19 novembre à l’Étape 84.

Au programme : plusieurs thèmes explorés tels que la mauvaise prise en charge des personnes LGBTQIA+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres, Queer, Intersexes et Asexuelles) et des personnes en situation de handicap dans le domaine de la prévention santé; mais aussi une présentation du Projet Michel.le ayant comme objectif la mise en place d’un camion itinérant pour effectuer de la prévention santé dans toute la France !

Instagram de l’asso : @eqtas.e