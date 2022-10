Détournement féministe fait sa rentrée et vous raconte son été !

Au programme : on vous fait écouter une carte postale sonore des rencontres cycloféministes dans le Loir-et-Cher, on vous raconte 2 événements féministes en Touraine rurale (ou proche) auxquels on a assistés (le Fire summer Camp de REV et Meute de chiennes), et on vous lit un extrait de Fem de Joan Nestle !

Bonne écoute 🙂

Musiques :

– Cookiee Kawaii – Violin

– Kim Petras – Heart to break

– Eesah Yasuke – Xtrem



Contact Rurales et veneres : ruralesetveneres@riseup.net