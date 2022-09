La Méridienne – Ali Sampebgo, Les Aventures du Titanoborg

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Ali Sampegbo est étudiant en physique à l’Université de Tours, il nous présente ici son son livre Les Aventures du Titanoborg.

Autrefois un monde paradisiaque, Exoméra, une exoplanète circumbinaire orbitant autour de deux étoiles naines rouges exostar 1 et 2, se meurt à petit feu. Mak Greatborg, un être cosmique humanoïde, dernier représentant de sa race dénommé les Titanoborgs, souverain de sa planète, génie intellectuel, scientifique accompli et doté de nombreux pouvoirs presque illimités, est contraint d’entamer un long périple dans le multivers pour retrouver une terre habitable et sauver le reste de son espèce, lorsque leur monde se voit ensevelir par de gigantesques vents et tempêtes solaires qui ravagèrent presque tout à la surface de l’exoplanète. Alors qu’il ramène l’espoir sur plusieurs univers post-apocalyptiques, de redoutables entités célestes rôdent dans l’ombre. Mais d’autres calamités encore plus dévastatrices allaient lier son destin à la planète bleue et au multivers tout entier. Parviendra-t-il à rétablir l’ordre multiversel ?